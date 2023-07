Sicurezza dei lavoratori Linee guida della Regione Vigili, stop ai presidi fissi

di Ilaria Ulivelli

Mai come quest’anno si era posto in modo importante l’effetto delle condizioni climatiche sui lavoratori, in particolare quelli impegnati all’aperto o in locali non climatizzati. La riunione tra governo e organizzazioni sindacali è stata rinviata a domani, in attesa di regole nazionali, Regioni e Comuni si sono mossi in ordine sparso con temperature sopra i 35 gradi.

"La Toscana sta dialogando con i sindacati – spiega Mirko Lami, del dipartimento sicurezza sul lavoro Cgil toscana – Non intende fare come altre Regioni emettendo un’ordinanza che vieta i lavori all’aperto dalle 12.30 alle 16, ma sta andando verso l’indicazione alle aziende datoriali che prevede l’utilizzo di Cig a ore, riorganizzando i turni negli orari più freschi. La Regione teme che un blocco estensivo orario possa non affrontare in modo sufficientemente articolato il problema".

Intanto per quanto riguarda il Comune di Firenze è arrivata la richiesta dei sindacati della polizia municipale – che è stata accolta – per sospendere i presidi fissi sostituiti con controlli dinamici in determinate fasce orarie della giornata. La Cgil invita le aziende dove ci sono rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, in quelle che non li hanno, facendo capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, a proporre un’organizzazione del lavoro che tenga conto delle linee guida concordate con la Regione. Il documento trasmesso alle categorie economiche e ai sindacati contiene infatti disposizioni utili per proteggere i lavoratori da malori e malattie dovute al caldo, fornendo informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e su come intervenire per contrastare i malesseri psico-fisici che ne possono conseguire. Nelle linee di indirizzo si passano in rassegna colpi di calore, sindrome da esaurimento da calore, crampi e dermatite da sudore, si indicano i sintomi e si spiega cosa fare. Tra le azioni di prevenzione si raccomanda di designare nei luoghi di lavoro una persona di riferimento, formata sui pericoli e sulle misure di tutela da adottare. Tra i consigli, c’è quello a mettere a disposizione acqua e aree ombreggiate per le pause, meglio se frequenti, nonché di favorire l’acclimatazione dei lavoratori. Importante rimane la scelta degli indumenti forniti, della formazione e informazione. Tra le raccomandazioni c’è anche la revisione dei turni di lavoro, riprogrammando le attività prioritarie all’aperto nei giorni con migliori condizioni meteo e programmando le attività più impegnative fisicamente nei momenti più freschi della giornata.