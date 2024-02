Sicurezza, comitati a Roma: "Controlli più capillari"

FIRENZE

I rappresentanti del coordinamento dei comitati fiorentini sono stati ricevuti dal sottosegretario Emanuele Prisco al quale è stata illustrata "la situazione della sicurezza di Firenze che riteniamo drammatica" scrivono in gli esponenti delle associazioni. Dopo la lettera inviata il 2 gennaio alla presidenza del Consiglio, al Ministero stesso, al prefetto Ferrandino e al sindaco Nardella, il sottosegretario ha infatti ricevuto al Ministero dell’Interno i firmatari della nota, alla presenza del vice coordinatore di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo che ha organizzato l’incontro. "Abbiamo anche riferito delle nostre reiterate richieste di aiuto al prefetto e al sindaco, rimaste a ora inevase. Abbiamo chiesto che il coordinamento delle forze di polizia, compresa quella municipale, garantisca una sicurezza più capillare sul territorio come strumento di prevenzione dei reati. Il sottosegretario ha ascoltato le nostre istanze e ci ha assicurato che le istituzioni centrali ci stanno lavorando". Prisco ha anche sottolineato "che occorre puntare sempre di più sulla prevenzione con azioni mirate che partano dal territorio, come il recupero delle aree degradate con progetti ad hoc per riconquistare spazi abbandonati. La nostra attività di sensibilizzazione continuerà finché il problema non sarà risolto". "Abbiamo chiesto, senza mezzi termini, un intervento incisivo nelle zone più critiche della città. Siamo in prima linea e a disposizione per far da raccordo tra le emergenze locali e l’azione del governo nazionale", sottolinea Gandolfo presente all’incontro insieme alla vicecoordinatrice Angela Sirello.

Rossella Conte