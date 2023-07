Sicurezza a Rischio, Firenze Città Metropolitana in Pericolo

Cosimo

Ceccuti

È inquietante leggere ogni giorno nelle pagine di cronaca relative alla nostra città metropolitana notizie di aggressioni, violenze, rapine e quant’altro metta a rischio la sicurezza dei cittadini. Si prende a coltellate un passante in pieno centro alle cinque del mattino se rifiuta di consegnare il cellulare, le baby gang imperversano con furti e rapine, vie e piazze sono teatro di risse fra bande, spaccio di droga e prostituzione; gli allarmi lanciati dai residenti del centro sono sempre più estesi, da San Lorenzo a San Jacopino. Si chiede maggiore attenzione dei responsabili dell’ordine pubblico, una costante presenza sul territorio. Poi c’è il sommerso, una realtà che non si conosce o non si approfondisce, finché non si registrano eventi clamorosi. C’è voluto il rapimento di Kata, ancora da ritrovare, per rendere noto a tutti che comunità di altri Paesi occupano immobili di proprietà altrui, gestiscono con metodi mafiosi gli affitti in quegli stessi edifici, non esitano a riversare sui bambini la sete di vendetta.Si dirà che è così ovunque nelle grandi metropoli come Firenze, dove l’enorme massa di turisti (sono i benvenuti!) attira la delinquenza. Il fenomeno è destinato ad accrescersi, anche per i limiti recettivi della città. Si pensi al crescente problema dell’accoglienza dei migranti, con le strutture che ospitano gli extracomunitari sotto stress da mesi. L’assessore Sara Funaro ha parlato senza mezzi termini di "territori che rischiano di collassare", invitando le autorità governative ad affrontare con serietà la situazione. L’uso distorto dei social ci ha messo del suo: con la messa in Rete di studenti che picchiano compagni, o scene di stupro perpetrati pure da giovanissimi. i dirà che la delinquenza c’è sempre stata ed è vero. Oggi tuttavia è più diffusa: un tempo venivano rubate solo le bici, oggi si assaltano le persone. Lo squilibrio sociale si è accentuato, reso più insofferente dal consumismo della globalizzazione: la città cresce, ed è giusto sia così, ma siamo certi sia preparata a farlo nel modo più sicuro e corretto? Ricordiamo le parole di Moro nel suo ultimo discorso alla Camera prima del rapimento: "Anche di crescita si può morire".