Assumendosi in prima persona la responsabilità, o la colpa, di aver ritirato la squadra. Ma facendo uscire i propri ragazzi a testa alta, uniti. ‘Eravate un gruppo, oggi avete dimostrato di essere una squadra’, li ha rincuorati.

Tre giorni dopo è arrivato il verdetto: partita persa a tavolino per tre a zero, un punto di penalizzazione e una multa seppur ridicola.

Ma il giudice, Lorenzo Rocchi, non si è limitato ad applicare il regolamento come il Vangelo, che all’articolo 53 del Noif stabilisce che ‘Le società hanno l’obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate’. Ha inteso regalare al Firenze Sud, e a tutti noi, la sua dose di solidarietà. "Alcuni valori come lo spirito di squadra e l’umanità possono indurre le società ad adottare decisioni perentorie le cui motivazioni non possono non essere comprese da questo giudice". Insomma, spunta ancora l’immancabile ma… Per nascondere una scelta che forse avrebbe meritato diversa interpretazione.

Allora viene da chiedersi: in un momento in cui gli allenatori fanno scendere in campo le squadre femminili con le magliette contro la violenza sulle donne, si portano sul rettangolo di gioco i ragazzini disabili per spiegare ai giovani che cosa sia l’inclusione, in un momento in cui proprio a Firenze si va in piazza contro ogni forma di discriminazione, di violenza, di odio. In un momento in cui si insegnano ai ragazzi i valori fondanti della nostra Costituzione (che vieta sì qualsiasi forma di discriminazione per il colore della pelle), ecco che dal mondo del calcio arriva l’insegnamento opposto. Meglio non dare un colpo di reni, un segnale concreto e lasciare il campo - come ha fatto il coraggioso allenatore - per combattere, con i fatti, ogni forma di razzismo.

Ma piuttosto far finta di niente.

Che in fondo siamo tutti antirazzisti fino a quando questo non implica esporsi in prima persona. E il giovane autore dell’offesa cosa avrà imparato da tutto ciò? Se non c’è stato nessuno che l’ha preso per un orecchio e l’ha costretto almeno a chiedere scusa, probabilmente nulla.

Purtroppo l’ignavia è punita solo da Dante.