Claudio, lei aveva incontrato l’amore prima di conoscere Gigliola?

"Per me l’amore è sempre stato fondamentale. Da anni mi accompagna la frase di Chagall Solo l’amore mi interessa, sono in contatto solo con cose che hanno a che fare con l’amore. Nella mia vita ho avuto amori importanti e dolori necessari per continuare a provare amore. Ho avuto tre bellisimi figli da relazioni diverse. Ho anche nipoti. Mi avvio ai settant’anni e penso di aver vissuto delusioni e di aver deluso. Non per questo ho perso la curiosità di sorprendermi. Sapevo che avrei incontrato qualcuno senza cercarlo. Lavoro in una radio e mi occupo dei social. Innamorato della poesia, mai avrei pensato di trovare una persona su Facebook".

Com’è stato il primo incontro?

"Mia mamma era ammalata di Alzheimer, ho condiviso il mio dolore privato su Facebook. Gigliola ha seguito la mia storia. Ha risposto con alcuni messaggi. Dai messaggi siamo passati a lunghe telefonate. Poi abbiamo deciso di incontrarci. Dovevamo prendere un caffè, lo abbiamo allungato con un gelato. Poi la cena galeotta al Torrino. E’ diventato subito amore. Mi sono trasferito da lei a Settignano e non sono più tornato a casa mia. E’ come se ci conoscessimo da sempre".

Che cosa sente di speciale?

"Ha a che fare con la poesia della vita. La bellezza di capirsi al volo anche nelle diversità. La disponibilità a percepire e condividere anche senza parlare e poi parlando tanto. Senza perdere il desiderio. Un rapporto che non cambierei con nessuno dei precdenti".

Come vede il futuro?

"Ho imaparato a vivere il presente e questo dono che è la cosa più bella. Non risparmia i dolori. Ma cambia la vita. Ho una figlia disabile: con Gigliola ha un feeling meraviglioso. Noi speriamo di vivere questa storia il più a lungo possibile.

E’ il grande amore?

"Sì, è l’Amore. Toglierei il grande: lo è di per sé".

Ilaria Ulivelli