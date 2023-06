Siamo alla frutta Con le ciliegie d’oro

Pensavo fosse possibile solo nei fumetti invece l’altro giorno, entrando dal fruttivendolo, mi sono accorto che la fantasia era diventava realtà. Sul bancone del negozio, in bella vista, le ciliegie erano in vendita non a peso ma a numero. Ognuna costava 20 centesimi e dunque con un euro se ne portavano a casa 5. Ovviamente la cosa lì per lì mi ha lasciato perplesso. Non solo perché ai miei tempi, se correvamo più veloci del cane del contadino queste erano gratis, ma anche perché non si capisce quale sarà il prossimo step: in autunno non potremmo più comprare le castagne perché ancora impegnati con le rate delle ciliegie? Soprattutto: con questi prezzi non si corre il rischio che in Colombia si diversifichino le coltivazioni?. Ora: quale sia la causa di questo aumento spropositato è un mistero: la guerra in Ucraina? Il maltempo? Il costo dei carburanti? Di certo a guadagnarci non sembrano essere i produttori che, statistiche alla mano, praticano suppergiù lo stesso prezzo da anni. La lievitazione del costo la si ha così in quella filiera che dall’albero porta il frutto sulle nostre tavole. Forse il trasportatore, forse il distributore, forse l’esercente o magari l’Europa, chissà: la certezza è che non sapremo mai chi sia il colpevole dell’esagerazione. Esattamente come accade per mille altri aspetti della vita di tutti i giorni. Da quando abbiamo stabilito che "pubblico" è un disastro e che la salvezza di tutto la si sarebbe trovata nel libero mercato, a essere tartassato più di tutti è stato proprio l’utente finale. Trasformato da cittadino a consumatore, costui si è trovato indifeso davanti a tutto, dal prezzo delle ciliegie al contratto con la compagnia telefonica (provate voi a parlarci in caso di bisogno) fino al costo dei servizi o dell’autostrada. Tutto ciò senza nessun tutore o persona fisica cui rivolgersi per capire, contestare, provare a cambiare le cose. Questa deriva, devastante per le persone comuni, dovrebbe spingere la politica a trovare al più presto un antidoto sociale, una correzione, un rimedio che vada oltre le categorie logore del Novecento, riconducendo le cose se non in un piano di giustizia almeno in una cornice di buonsenso. Perché lasciando ancora così la situazione, il Paese non può che finire alla frutta.