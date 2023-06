Si toglie la vita per amore a 25 anni Il corpo ritrovato nel bosco dopo ore

Lo hanno cercato per tutta la giornata di venerdì e durante la notte, poi sabato mattina la triste scoperta grazie all’utilizzo di un drone: il corpo di un venticinquenne di nazionalità polacca scomparso dalla sua abitazione condivisa con il fratello maggiore in zona Ponte al Pino, a Firenze, è stato rinvenuto privo di vita nella boscaglia di Ontignano (Fiesole), dove i soccorritori avevano concentrato la loro azione, dopo aver rintracciato il segnale del telefono cellulare.

A dare l’allarme e far scattare il piano per le persone scomparse erano stati i familiari del giovane, che aveva trovato un drammatico biglietto, nel quale il ragazzo annunciava l’intenzione di togliersi la vita per una delusione amorosa. Imponente il dispiegamento di forze specializzate e di volontari arrivate sul posto su richiesta della Prefettura di Firenze.

Con il distaccamento dei vigili del fuoco di Pontassieve, sono intervenute le unità cinofile che hanno setacciato la zona con una decina di cani, dopo che il nucleo SAPR della Toscana (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) e il personale specializzato nella ricerca di cellulari del comando di Prato aveva localizzato il segnale.

In seguito ad un target evidenziato da una immagine scattata dal drone, grazie ad un software per il riconoscimento dei colori, i vigili del fuoco hanno verificato il punto, che ha permesso il ritrovamento del corpo. A seguito della constatazione di morte effettuata dal medico legale e dopo l’autorizzazione del magistrato, i vigili del fuoco hanno rimosso e trasportato il corpo del ragazzo dalla zona impervia al carro mortuario.

