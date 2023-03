Si sposta il cantiere Altra incognita sui viali

Non sarà, temiamo, un sabato qualunque come quelli che cantava Sergio Caputo. Alla maxi manifestazione in centro e alla sfida del Franchi che attirerà al Campo di Marte quasi quarantamila tifosi si aggiunge, come se non bastassero i due eventi, anche il nuovo posizionamento del cantiere della tramvia sui viali. Sono in atto da ieri infatti nuovi cambiamenti in viale Lavagnini per i lavori della linea tranviaria T2 che collegherà la Fortezza a piazza della Libertà e a piazza San Marco.

Dalle 21 di ieri sera è scattata la traslazione dell’area di cantiere al centro del viale nel tratto tra via Landino e via Poliziano: le due corsie destinate al traffico veicolare sono posizionate lato edifici, configurando l’assetto della viabilità con la linea tranviaria in funzione. Successivamente la stessa operazione è replicata nel tratto precedente, tra via Landino e piazza della Libertà. Operazioni avviate ieri sera ma il vero stress test per la viabilità sarà ovviamente soltanto nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda piazza San Marco e via Cavour, il tecnico responsabile dell’impresa CMB ha comunicato che le lavorazioni per la posa della pavimentazione in pietra non sono completate e pertanto l’avvio del cantiere nella parte centrale è stato riprogrammato per la settimana successiva con le stesse modalità: ovvero inizio dell’allestimento dalle 21 di lunedì 13 marzo con conclusione alle 5 del mattino successivo.

Contestualmente saranno restituite alla circolazione le corsie lato basilica e riaperto il primo tratto di via Cavour tra la piazza e via della Dogana, mentre sul tratto successivo fino a via Micheli proseguiranno i lavori sul marciapiede.