Si smontano le luminarie in centro. Divieti in via Ghiberti e via Roma

Via Ghiberti e via Roma tornano alla normalità. Ieri e oggi sono infatti in corso le operazioni di smontaggio delle luminarie e degli addobbi, che comportano anche una modifica alla viabilità, richiedendo una certa attenzione agli automobilisti. L’intervento è piuttosto complesso e lungo, tanto da richiedere un paio di giorni interi di lavoro, dalle 8 alle 20, senza soluzione di continuità.

Per permettere le operazioni - che interessano il cuore del Borgo - è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata degli eventuali mezzi, oltre che un divieto di transito per tutti i veicoli proprio nelle vie Roma e Ghiberti. I divieti di sosta vengono comunque applicati non in modo continuativo, ma in base allo stato di avanzamento dei lavori. Sono esclusi dal divieto i veicoli impiegati nell’esecuzione dei lavori ed appositamente autorizzati.

Il Comune di Pontassieve comunica inoltre che, nella programmazione dei lavori, viene data priorità a via Roma e al tratto di via Ghiberti che si trova antistante a piazza Boetani. Iniziando dunque da via Roma e proseguendo in via Ghiberti, con l’obiettivo di riaprire le strade al transito veicolare nel minor tempo possibile. Durante l’esecuzione dei lavori viene comunque garantito l’accesso e l’uscita da piazza Boetani. L’amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita tutti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e alle indicazioni relative alla viabilità. Che interessano due strade decisamente centrali per la viabilità cittadina.

L.B.