Si siede sul parapetto della passerella Una agente evita che si butti giù "Sono lontano dai miei parenti"

Carabinieri del Radiomobile in supporto di un’Assistente Capo della Polizia che, nel percorrere a piedi la Passerella dell’Isolotto che collega il Parco delle Cascine a Lungarno dei Pioppi, si era imbattuta in un 42enne marocchino in stato confusionale. La Poliziotta è intervenuta dopo essersi accorta che l’uomo, in stato confusionale, si toglieva le ciabatte e si sedeva sul parapetto con le gambe verso l’esterno. L’agente, con tatto, gli si è avvicinata invitandolo a scendere e a parlare con lei, in modo da evitare che potesse buttarsi. L’uomo è sceso, si è allontanato dal parapetto ed è andato verso il Lungarno dei Pioppi. All’arrivo dei Carabinieri - inviati dal 112 allertato dalla collega - il giovane, in stato confusionale dovuto sembra all’alcol, si è intrattenuto a parlare anche con la pattuglia della propria situazione e della lontananza dal Paese d’origine, dove risiede il suo nucleo familiare.

Ha fornito i suoi dati, nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, che stava intervenendo per verificarne lo stato di salute. Poi d’un tratto, forse perché irregolare, ha preferito dileguarsi verso le Cascine, dove i militari ne perdevano le tracce.