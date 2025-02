Si scoprono gli anelli della Pesa. Nuovo itinerario per le escursioni

Gli anelli della Pesa. Inaugurato ieri l’itinerario escursionistico alla scoperta della valle del torrente Pesa, curato dalla proloco delle colline di Scandicci, in collaborazione con il consorzio di Bonifica del Medio Valdarno, i comuni di Scandicci e San Casciano. Erano presenti la sindaca Sereni, con il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, il presidente del consorzio Paolo Masetti, il presidente del Cai di Scandicci, Paolo Brandani e Lorena Raspanti della Proloco di San Vincenzo a Torri. L’itinerario abbraccia i luoghi principali delle colline di Scandicci, diviso in due percorsi che toccano Cerbaia, San Michele e San Vincenzo, con un cammino che si dipana in parte lungo l’argine della Pesa, in parte tra le vigne e i boschi della zona collinare. Una passeggiata bellissima che valorizza anche il territorio a fini turistici.