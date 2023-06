Si sciolgono i nodi sulla piscina Ma Italia Viva avanza un dubbio "Rimarremo senza impianto"

Unanimità, nell’ultimo consiglio comunale, sulla mozione di Italia Viva, emendata dalla maggioranza, sulla nuova piscina comunale che sarà realizzata con importanti risorse del Pnrr: "Adesso che il progetto è finanziato – sottolineano Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi, rispettivamente capogruppo consiliare e coordinatore cittadino Iv – risulta fondamentale terminare in tempo, ovvero entro giugno 2026. Così come è fondamentale avere un impianto nuovo, efficiente, bello, adeguato e soprattutto utile per le attività e le tante associazioni che la utilizzano. Per questo la progettazione definitiva in fase di realizzazione è necessario sia fatta ascoltando i gestori attuali, le società sportive di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, il Coni, comitato paralimpico e la Federazione nuoto". Preoccupa però constatare, aggiungono Toccafondi e Pagliazzi, "che la demolizione dell’attuale piscina avverrà non dopo l’inaugurazione della nuova". "Siamo contenti che Italia Viva abbia finalmente riconosciuto l’importanza di questo progetto e vogliamo rassicurare il consigliere Toccafondi che la struttura che nascerà sarà capace di contemperare necessità ed esigenze di tante tipologie di utenti", commenta invece Ilaria Armeni capogruppo Pd .