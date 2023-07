Si schianta con lo scooter sul muro Il Mugello piange un’altra vittima

di Nicola Di Renzone

Tragico incidente ieri mattina intorno alle 12.30 sulla SS65 a Campomigliaio (Scarperia e San Piero). Per cause ancora da ricostruire Gianni Masala (nella foto), 55 anni, ha perso il controllo del suo scooter e ha impattato violentemente contro l’ingresso della galleria che si trova in quel tratto di strada. Un urto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, nell’assolata domenica di luglio, sono subito arrivati carabinieri, sanitari del 118 e personale Anas. Purtroppo, dopo i primi tentativi di rianimazione, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo; la cui salma è stata inviata a medicina legale. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica di quanto accaduto; un incidente nel quale non risultano coinvolti altri veicoli. Gianni, idraulico di professione, abitava a Scarperia (anche se pare risultasse residente a Calenzano).

Girava spesso con il suo motorino, era benvenuto dai colleghi del settore e collaborava, come idraulico e come "tuttofare" con un’importante rivendita di sanitari della zona. I cui addetti ora lo ricordano con affetto. Purtroppo le strade del Mugello sono spesso teatro di incidenti per gli amanti delle due ruote. Lo scorso 3 febbraio, a poche centinaia di metri di distanza, aveva perso la vita un’altra persona in scooter. In quel caso la vittima fu Emanuele Diamanti, che morì nell’impatto con un cinghiale mentre stava tornando dal lavoro all’altezza del cantiere del Carlone. Poche settimane fa, invece, sulla strada di Panna è morto un motociclista lucchese che ha impattato frontalmente con un camion. Nel caso dell’incidente di ieri, naturalmente, ci sarà da capire le cause; e se, ad esempio, l’uscita di strada in quel tratto largo e quasi rettilineo non sia stata dovuta ad un malore.