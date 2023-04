Si rompe una tubazione dell’acqua E un quartiere intero resta a secco

Guasto a una conduttura in via Codignola, e manca l’acqua in una fetta di zona industriale. La rottura si è verificata ieri mattina; sono stati i lavoratori della zona a notare l’acqua che velocemente si stava allargando in strada. L’allarme è arrivato anche al comune di Scandicci che ha allertato Publiacqua. I tecnici sono arrivati per sistemare la perdita ma è stato necessario interrompere il circuito a monte, cosa che ha provocato problemi di approvvigionamento nella zona industriale tra via di Codignola e via di Casellina. I tecnici di Publiacqua hanno lavorato al guasto per tutta la giornata. Solo nella tarda serata di ieri è stato possibile sistemare la cosa e garantire il ritorno alla normalità. Nella zona di via Codignola ci sono molte aziende, ma sul lato opposto della strada, quello verso via di Casellina, si trovano anche abitazioni. L’acquedotto di Scandicci è sotto costante osservazione da parte di Publiacqua. Sono diversi gli interventi di sistemazione programmati soprattutto nell’area del centro storico che da sempre soffre per i guasti che hanno causato diversi disagi soprattutto ai residenti. Tra piazza Marconi, via Roma e piazza Matteotti è stato necessario intervenire sull’intera conduttura. Così come nel quartiere di San Giusto dove la rete era stata realizzata negli anni ’70 con tubature di eternit, in cemento amianto. Stavolta è toccato alla zona industriale; i sottoservizi qui sono messi a dura prova dal passaggio del mezzi pesanti, e dal traffico continuo: qui in via Codignola in particolare sono anni che, per il cantiere della terza corsia, i camion passano incessantemente.