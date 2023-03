Si "riveste" da Ovs e leva le antitaccheggio Inseguito dai carabinieri si rifugia in un negozio

Ha rubato vestiti, per un valore di 225 euro, nel punto vendita OVS di via Panzani 31r, ma appena uscito è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri e arrestato in flagranza e condotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

E’ un 33enne algerino senza fissa dimora. All’uscita teneva un sacchetto di carta bello gonfio, pieno, e se la stava svignando. Scoperto, l’uomo ha cercato rifugio in un altro negozio di abbigliamento, dove però è stato raggiunto dai militari e bloccato sulle scale del primo piano. Si era appena disfatto del sacchetto, ritrovato sotto uno scaffale, in mezzo ad altri indumenti. Dentro, diversi capi di abbigliamento ed uno zaino. Rimosse le placche antitaccheggio, lasciate in un camerino. La merce è stata restituita al titolare del negozio.

L’arresto nel corso di uno specifico servizio di pattuglia nel centro storico.