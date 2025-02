Si rinnova l’area giochi di largo Spontini

L’area giochi di largo Spontini si rinnova con una nuova pavimentazione anti trauma e antiscivolo per prevenire le cadute. I lavori, che dureranno circa una settimana, sono cominciati ieri mattina e interesseranno una superficie di 240 metri quadrati. Il Comune comunica che l’area giochi resterà chiusa al pubblico per la durata dell’intervento, resosi necessario per sostituire il vecchio rivestimento che con il passare degli anni aveva perso le caratteristiche necessarie a garantire la massima sicurezza possibile per i bambini. Un analogo intervento sarà eseguito a breve nell’area giochi di San Colombano.

Nell’aprile 2023, l’amministrazione aveva progettato migliorie per quasi un milione di euro con sostituzione e implementazione delle alberature, e del verde in tutta l’area, playground, arredo urbano e sedute. Casellina è un quartiere piuttosto falcidiato dall’urbanizzazione selvaggia degli anni ’70, dove restano ancora problemi irrisolti come il parcheggio in mezzo alla terra tra lo stesso largo Spontini e via Zandonai. Sono anni che i residenti protestano e chiedono al Comune di mantenere le promesse e attivarsi per risolvere l’annoso problema del terreno privato in mezzo alle case. Ogni volta che le piogge abbondanti rendono l’area una palude, il risultato è fango in mezzo alla strada e sporcizia ovunque. Su quel terreno era previsto un progetto di trasformazione urbanistica, ma non è stato mai realizzato. Anche in questo caso si attendono soluzioni.