Si perde durante un’escursione. Notte d’ansia per un giovane

Sparito intorno a mezzanotte, ricomparso alle otto. Ore di ansia per amici e famiglia - residente a Faenza - quelle che hanno riguardato Sun ragazzo di 21 anni disperso nel corso di un’escursione a San Godenzo. La zona è quella di Monte Gralli, resa più pericolosa dalle avverse condizioni meteo. Tanto che nelle ricerche non si sono potuti utilizzare i droni, rimasti a terra a causa della scarsa visibilità. Impegnati nelle ricerche Vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Borgo San Lorenzo, unità cinofile, personale del Soccorso alpino e speleologico Toscana e carabinieri della stazione di San Godenzo. Per l’occasione è stato anche attivato il piano prefettizio di ricerca persona con invio di squadre del volontariato coordinate dal personale specializzato in topografia. A consentire il ritrovamento del giovane un segnale telefonico, che il ragazzo ha potuto sfruttare in uno dei rari luoghi coperti, in zona, da un minimo di ricezione. Personale Dadalo dei vigili del fuoco ha rilevato quella piccola indicazione ed individuato la posizione del 21enne, poi raggiunto dal Soccorso alpino in una zona davvero molto impervia. Il ragazzo era arrivato in auto in zona, posteggiando la propria auto a Colla Tre Faggi. Dopo, secondo i programmi, si sarebbe dovuto riunire con un gruppo di amici che lo avrebbe atteso al bivacco. Nebbia e maltempo, però, hanno avuto la meglio sull’orientamento del giovane, che ha perso il sentiero. L’allarme degli amici è giunto immediato. Dopo una notte al freddo, la brutta avventura per il ragazzo si è risolta al meglio.

Leonardo Bartoletti