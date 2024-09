Si mette alla guida dell’ambulanza che lo stava soccorrendo, denunciato

Firenze, 17 settembre 2024 – Andiamo all’ospedale? Va bene, guido io. Anche se il mezzo è un’ambulanza e l’aspirante autista è in realtà il paziente.

E’ successo lunedì pomeriggio in lungarno Soderini; il 118 stava soccorrendo una persona in forte stato di agitazione, un 30enne marocchino. L’uomo ha prima aggredito verbalmente i sanitari e poi si è messo alla guida dell’ambulanza per raggiungere “in autonomia” l’ospedale.

Il sistema di sicurezza del mezzo, che messo in movimento senza la chiave inserita nel cruscotto prevede lo spegnimento automatico del motore, ha interrotto la corsa del 30enne dopo pochi metri. Intanto sul posto erano arrivati i poliziotti di via Zara che lo hanno definitivamente fermato e denunciato con l’accusa di tentato furto aggravato del mezzo di soccorso.