Si, la segreteria si dimette

Dimissioni in blocco per la segreteria di Sinistra Italiana. Un fulmine a ciel sereno sulla scena politica locale, anche se qualcosa si era "annusato" con la recente costituzione dell’associazione Campi a Sinistra che riprende una parte del nome del gruppo consiliare denominato appunto SI Campi a Sinistra. Dimissioni che sono state ufficializzate nel corso dell’assemblea degli iscritti che si è svolta domenica al circolo Rinascita.

Appuntamento durante il quale il segretario Andrea Morreale, il presidente Samuele Bacci e tutta la segreteria hanno presentato le loro dimissioni "a causa – dice Morreale – di quella che è la linea politica del partito, a livello regionale e nazionale, che noi non approviamo da tempo". Per la precisione dalle politiche del settembre 2022. "In occasione del voto di settembre di un anno fa – continua Morreale - l’alleanza con il Pd è stata privilegiata a scapito delle altre forze progressiste e di sinistra, violando lo statuto degli iscritti, che prevede il voto degli stessi iscritti per ciò che concerne gli accordi politici. Questo ha portato alla vittoria della destra. L’opinione di molti di noi è stata ignorata, arrivando perfino al commissariamento della segreteria regionale. Il massimo si è raggiunto durante l’ultimo congresso regionale quando abbiamo assistito all’iscrizione improvvisa di persone che non avevano alcuna conoscenza del partito, con l’unico solo scopo di eliminare la dirigenza regionale che aveva difeso una politica di principi anziché una tattica politica finalizzata a mantenere la poltrona in Parlamento"".

E ancora: ""La nuova dirigenza, regionale e nazionale, non si è mai fatta vedere quando si è votato per l’elezione del nuovo sindaco di Campi, neanche dopo la vittoria ottenuta grazie a un’alleanza tutta a sinistra e con il Movimento 5 Stelle, come avevamo chiesto anche a livello nazionale. Per questo riteniamo che la nostra militanza in Sinistra Italiana sia giunta al termine"". Ad onor del vero, tuttavia, anche per le ultime amministrative, in sede di trattative, si era registrato qualche timido tentativo di accordo fra Pd e le forze politiche di sinistra. Che però è subito tramontato.

Pierfrancesco Nesti