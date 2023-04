"Si è perso troppo tempo senza certezze"

"Commisso è una fortuna per Firenze, per la Fiorentina, per lo sport italiano in generale visto che lo vuole riportare a un livello che conta in Europa, come seppe fare il nostro presidente Silvio Berlusconi con il Milan". Così Erica Mazzetti (nella foto), parlamentare toscana di Forza Italia. "Trovo grave e potenzialmente critica la situazione che Dario Nardella ha creato intestardendosi, senza motivo e senza certezze, perdendo e facendo perdere un sacco di tempo sul Pnrr per il Franchi quando tutti o quasi lo avevamo messo in guardia suggerendo un miglior uso. Propongo di convocare con urgenza un tavolo con la società viola, le istituzioni comunali e regionali, i parlamentari del territorio e il ministro per lo Sport. Qui c’è un imprenditore che ha investito e che vuole continuare a investire: aiutiamolo".