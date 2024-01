Si dà fuoco dopo aver litigato con il titolare della ditta che lo accoglieva

I titolari dell’azienda per la quale lavorava gli avevano intimato di lasciare il domicilio che, fino a quel momento, gli era stato concesso proprio in alcuni locali della società, una ditta di trasporti di Calenzano. Per questo motivo, un uomo di 28 anni avrebbe messo in scena un gesto dimostrativo e autolesionistico, dandosi fuoco a una scarpa e alla parte bassa inferiore dei pantaloni. L’uomo avrebbe incendiato la calzatura usando un cannello a gas portatile e, di conseguenza, avrebbe riportato lievi ustioni al piede sinistro. Immediato l’allarme alle centrali del 118 e del 112, che hanno inviato sul posto, in via Vittorio Emanuele, i carabinieri della stazione di Calenzano e un’ambulanza. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti da parte degli uomini dell’Arma tutto sarebbe nato da alcuni dissidi con i proprietari dell’azienda, che avevano manifestato la volontà di porre fine all’accoglienza gratuita del dipendente in alcuni locali di pertinenza all’azienda. Sui fatti sono comunque in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Signa e della stazione di Calenzano. L’uomo ha fortunatamente riportato lesioni lievi, anche perché è stato subito soccorso da alcune persone presenti al momento dei fatti. È stato comunque accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, sia per le medicazioni del caso, che per verificare l’eventuale stato di agitazione alla base del gesto.

L.C.