Sì Cobas, protesta dei lavoratori Montblanc in appalto a Firenze

Firenze, 22 dicembre 2023 - Protesta domani, 23 dicembre dalle 15.30, in centro a Firenze dei lavoratori in appalto Montblanc davanti al negozio del marchio in via Tornabuoni. Lo annuncia Sì Cobas nell'ambito di una iniziativa che vedrà iniziative analoghe in varie città d'Europa. L'iniziativa, sottolinea il sindacato in una nota, "vuol denunciare l'ingiustizia dei grandi brand del lusso e delle holding finanziarie. Ma anche per chiedere che venga rotto il silenzio delle istituzioni in merito alla vicenda: la Regione Toscana, infatti, dopo un primo incontro presso l'unità di crisi tenutosi ormai quasi due mesi fa, non ha ancora convocato l'azienda a un tavolo per scongiurare la perdita di altre decine di posti di lavoro nella piana tra Firenze e Prato. È necessario che un tavolo di crisi venga convocato subito".

Sì Cobas osserva che "la produzione delle borse di lusso è appaltata dai grandi brand della moda a piccole aziende che violano sistematicamente i diritti fondamentali dei lavoratori. Attraverso questo sistema i grandi brand ottengono il massimo risparmio che per loro vuol dire massimo profitto. Per chi lavora in queste filiere (soprattutto immigrati e rifugiati), invece, vuol dire massimo sfruttamento. Tutto questo per uno stipendio che spesso è meno della metà del valore di una singola borsa. Montblanc fa parte di questo sistema. Da anni la produzione è stata esternalizzata a società a conduzione cinese alle porte di Firenze, dove i lavoratori hanno lavorato senza alcun diritto sotto la supervisione dei responsabili alla produzione del brand".

Per Sì Cobas, dopo che "nel febbraio del 2023 i lavoratori delle aziende in appalto si univano al sindacato ed al movimento 8x5", "la reazione del Gruppo Richemont (proprietà del brand Montblanc) è stata violenta. L'azienda ha annunciato infatti l'intenzione di chiudere ogni rapporto con le aziende in appalto per cui lavorano dal 31 dicembre. Questo vuol dire che decine di lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro. La scelta non è giustificata da una crisi di mercato o di altro tipo".