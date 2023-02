Si cercano volontari per salvare rane e rospi

L’obiettivo era duplice: conoscere il progetto S.O.S. Anfibi e ricordare i 30 anni di attività del Wwf di territorio. Il progetto è portato avanti dai volontari, coordinati dal biologo Carlo Scoccianti, che nell’area collinare tra Vetrice e Galiga, tutelano e salvano rospi e rane che per riprodursi migrano ogni anno dalle colline a valle, in cerca dell’acqua. Per far scoprire quest’attività, il Comune ha promosso due laboratori ludico-educativi rivolti ai più piccoli in biblioteca ed in ludoteca, e una conferenza allo spazio Giovani "Il Gabbio". Ilbiologo Scoccianti ha ripercorso i trent’anni di attività del Wwf e del progetto S.O.S. Anfibi. Al termine il Comune ha consegnato una targa al Comitato per le Oasi Wwf dell’area fiorentina. "Ci stiamo preparando per ripartire anche quest’anno e per far proseguire il progetto – ha detto il biologo –. E per questo il Wwf chiama a raccolta quante più persone possibile, per dedicarsi a questa operazione. Più siamo e più animali possiamo salvare".

"La conferenza – ha detto il vicesindaco Carlo Boni – che è servita a richiamare l’attenzione su un progetto che sul nostro territorio prosegue da tanto tempo. Un impegno importante per tutelare e salvaguardare animali, come i rospi, che sono determinanti per il mantenimento dell’equilibrio ecologico del territorio e della sua biodiversità". L. B.