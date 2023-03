Si cercano giovani eccellenze virtuose In palio tremila euro

E’ dedicata al tema dell’inclusione sociale la nuova edizione del bando "Giovani virtuosi in Comune", promosso dall’Associazione nazionale dei Comuni virtuosi, una rete di 135 enti locali, di cui fa parte anche Fiesole. L’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere le "giovani eccellenze" del territorio nazionale, residenti in uno dei Comuni aderenti, che si sono distinte nel corso dell’anno 2022 per azioni in tema sociale con il coinvolgimento di giovani under 30, con lo scopo di favorire l’inclusione nel proprio territorio di competenza. Possono partecipare singoli o a gruppi, ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 35 anni.

I vincitori riceveranno un premio di tremila euro da investire nel progetto e un bonus turistico. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a: [email protected] eltro il 28 aprile, ore 18. Il bando completo e tutta la modulistica necessaria in allegato sono reperibili sull’home page del sito istituzionale: www.comune.fiesole.fi.it