Si alza il sipario del Giotto con la commedia "L’anatra all’arancia"

Enzo Decaro, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Maximilian Nisi, Maddalena Crippa, Vanessa Scalera, Gaia De Laurentiis: sono questi alcuni dei protagonisti della nuova stagione del Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo e l’Accademia degli Audaci. Si inizia il 7 dicembre e saranno in tutto sette spettacoli, messi in scena da compagnie affermate, come Compagnia MoliereTeatro Stabile di Verona, Nidodiragno, Arca Azzurra, Balletto di Siena, che proporranno grandi autori e generi diversi, da Euripide a Peppino de Filippo e Dario Fo. Ad aprire la stagione saranno Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, che il 7 dicembre presenteranno "L’anatra all’arancia", con regia di Claudio Greg Gregori. Se la partenza è affidata a una commedia trascinante, il secondo appuntamento, il 30 gennaio, è con un intenso dramma familiare: lo interpreta Vanessa Scalera con "La sorella migliore" di Filippo Gili e la regia di Francesco Frangipane. Spazio poi a una nota opera di Peppino De Filippo, "Non è vero ma ci credo" (5 febbraio), protagonista Enzo Decaro. Si cambierà totalmente registro il 20 febbraio: in scena la tragedia greca, con "Supplici" di Euripide, per la regia di Serena Sinigaglia. Il 5 marzo ecco Maddalena Crippa e Maximilian Nisi, che interpreteranno "Un sogno a Istanbul", di Alberto Bassetti, mentre il 19 marzo arriverà il Balletto di Siena, con "That’s Amore", che si muove sulle note delle più famose canzoni italiane. Ultimo spettacolo, il 4 aprile, con "Una giornata qualunque", di Dario Fo e Franca Rame. Già aperta è la campagna di prelazione per gli abbonati della passata stagione che fino all’11 novembre potranno effettuare il rinnovo. I nuovi abbonamenti, invece, potranno essere sottoscritti dal 13 al 25 novembre alla biblioteca, dal lunedì al sabato in orario 9-19.

Paolo Guidotti