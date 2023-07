Shopping, negozi aperti di notte

Negozi aperti fino alle 23 con musica, mercatini e occasioni gastronomiche per le vie di Tavarnelle. Lo shopping inizia alle 19 con il tradizionale appuntamento "I martedì di Tavarnelle", ciclo di aperture straordinarie dei negozi promosso dalla la Pro Loco in collaborazione con il centro commerciale naturale "Di bottega in bottega". Per il presidente della Pro Loco Tiberio Corsi "il nostro intento è quello di arricchire il territorio con le occasioni di socializzazione e promozione turistica". Sono 40 gli espositori che fino al 30 settembre animano il centro storico, trasformato per l’apertura straordinaria delle attività economiche in un’area pedonale dove si può passeggiare, degustare i piatti della tradizione, fare acquisti. Il traffico sarà off limits dalle ore 18 alle ore 24 in gran parte dell’area del centro storico.