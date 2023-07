Shoah, Memoriale per le nuove generazioni Taglio del nastro all’Ex 3 di viale Giannotti

Inaugurato ieri a Firenze, nell’ottantesimo anniversario della caduta del regime fascista, il Memoriale delle deportazioni, il nuovo centro museale che ospita il Memoriale degli Italiani originariamente in mostra nell’ex lager di Auschwitz, e che si caratterizza come polo per la Memoria dell’orrore delle deportazioni nazifasciste. Al progetto hanno lavorato Regione Toscana, Comune di Firenze, il Comune di Prato, l’Aned, la Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza a cui verrà affidata la gestione e la valorizzazione. Il Memoriale è frutto della rifunzionalizzazione degli spazi dell’Ex3 nel quartiere di Gavinana. "Oggi questi spazi - ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione - si trasformano in qualcosa di contemporaneo, con la loro capacità di trasmettere qualcosa ai nostri giovani, nel voler trasmettere il nostro patrimonio di valori, nel voler dare attualità a quello che deve essere il messaggio che contro ogni negazionismo".

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ricordato che "se non fosse stato per la determinazione di tutti i soggetti coinvolti, il Memoriale degli italiani sarebbe andato distrutto quando il governo polacco aveva deciso di smantellarlo, e noi avremmo perso per sempre un pezzo di memoria collettiva e anche di arte". Per il sindaco di Prato Matteo Biffoni "questo è un luogo di pace sul quale costruire un pezzo di futuro del nostro Paese".