Shoah: imbrattate pietre d'inciampo a Firenze. Giuliani e Bianchi: “Gesto vile da condannare”

Firenze, 9 marzo 2024 - Imbrattate a Firenze, in via Pagnini, le pietre d'inciampo che ricordano un'intera famiglia vittima della Deportazione. L'assessora Maria Federica Giuliani e la presidente del Comitato delle Pietre d'inciampo Donata Bianchi rendono noto e condannano "l'atto vile di imbrattamento in memoria di Stella, Enzo e Rodolfo Passigli", "un'anziana madre e i due figli, deportati ad Auschwitz con il treno della morte l'8 marzo 1944 e qui assassinati il 10 aprile 1944 dopo un breve passaggio dal campo di concentramento di Fossoli". L'imbrattamento è stato fatto con vernice o acido. I rilievi sono in corso per stabilirlo e per stimare l'entità del danno. "Le pietre d'inciampo non sono semplici placche di ottone - affermano Giuliani e Bianchi -. Sono memoria viva dei crimini nazifascisti, sono inciampi in orrori della storia, sono il ritorno a casa di coloro che furono trascinati via dalla vita per essere gettati nel tunnel delle violenze omicide dei campi di sterminio. Danneggiarle è atto grave perché nega gli orrori del nazifascismo e aggredisce la memoria di donne e uomini, bambine e bambine che quelle pietre vogliono riportare vicino al nostri cuore. Condanniamo quindi con forza il gesto vigliacco" in via Pagnini.