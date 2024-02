’Shakespeare in socks’. Trenta opere e cento figure in un’ora

In scena stasera alle 21, un concentrato esilarante delle opere di Shakespeare in cui tutti i personaggi sono calzini. Nel ’Shakespeare in Socks’ Mr. Doublepee (Luca Marchiori) e la Miss Pickles (Barbara Mattavelli) sono due imbonitori di strada che promettono al pubblico l’incredibile: insieme daranno vita a più di 30 opere e 100 personaggi in un’ora. Grazie al paradosso irriverente inventato dalla drammaturgia e dalla regia di Nicola Castelli, tragedie come l’Amleto e l’Otello diventano commedie irresistibili. Sarà necessario l’intervento del pubblico per risolvere gli imprevisti, in un crescendo di comicità.