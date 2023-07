Firenze, sgomberata Villa Pepi: era occupata da 100 persone

Firenze, 13 luglio 2023 - Sgombero da parte delle forze dell'ordine a Firenze di una occupazione abusiva in un edificio vicino all'ospedale di Careggi, Villa Pepi.

La struttura è in viale Pieraccini. Forze dell'ordine e assistenti sociali sono sul posto per allontanare gli occupanti e ricollocarli in altre strutture del Comune. Si tratta di un centinaio di persone, in gran parte immigrati stranieri.

L'operazione è stata attivata in esecuzione di un provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria. Continuano così gli sgomberi da parte del Comune di Firenze, anche dopo il caso dell'ex Astor dove è scomparsa la piccola Kata, la bambina di 5 anni di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno.