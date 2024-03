Sgombero edificio, è polemica

È scontro sui social fra opposizione e maggioranza. A dividere Pd e Campi a Sinistra, queste le forze politiche in campo, un post della polizia municipale che il sindaco Tagliaferri ha pubblicato sulla pagina Facebook ‘Abitanti di Campi’. Con cui ha dato notizia dello sgombero, insieme alla municipale, di "una vecchia casa cantoniera – spiega il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti – occupata abusivamente da tempo". "Un intervento necessario e meritorio, di ripristino della legalità. Sotto il post però sono comparsi commenti populisti, con un retrogusto razzista che nessuno si è preoccupato di moderare o cancellare. In un gruppo che lo stesso sindaco, o chi per lui, gestisce direttamente".

E ancora: "Ma quello che mi ha lasciato molto perplesso è che il sindaco abbia dato in pasto la notizia sul ‘suo’ gruppo senza aggiungere nessuna considerazione". A replicare è stato Andrea Morreale, consigliere comunale di Campi a Sinistra: "Mentre il sindaco viene minacciato di denunce dalla proprietà ex Gkn, il segretario del Pd lo critica per un post che parla del ripristino della legalità – dice –. Un problema su cui il Pd non è intervenuto per anni. Non una parola di solidarietà, invece, per il sindaco".