Sgombero all’ex Alberti. Murati gli accessi alla scuola

Murati gli accessi dell’ex Alberti, comincia l’operazione di recupero. Ieri mattina, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia municipale e volontariato hanno presenziato alla chiusura della struttura dell’Isolato Boccaccio dove presto partiranno i lavori per la riqualificazione dell’intera area. Lo schieramento di forze, concordato con la prefettura, era consigliato per la presenza di diversi occupanti abusivi che da tempo hanno preso possesso dell’ex scuola.

Ma non c’era nessuno. Grazie al lavoro di ‘intelligence’ delle forze dell’ordine ha prevalso il buon senso e tutti gli ‘ospiti’ se ne sono andati prestissimo di mattina. L’operazione pianificata dalla Questura fiorentina si è conclusa senza problematiche. Sempre ieri mattina in Comune è stato poi firmato l’atto di compravendita con il soggetto attuatore privato, che adesso procederà con il recupero urbanistico definitivo dell’intera area.

"Un luogo importante per la nostra città tornerà ad essere spazio e cuore pulsante della vita della comunità di Scandicci – ha detto il Sindaco Sandro Fallani – grazie ad un lavoro sinergico che ha messo al centro la sicurezza dei nostri cittadini e il ripristino della legalità, di pari passo ad una prospettiva futura che porterà alla trasformazione dell’area in un luogo sicuro, bello, riqualificato, ripensato per essere vissuto dai cittadini". Non sono mancate le polemiche dell’opposizione: "Finalmente – sostengono Claudio Gemelli e Kishore Bombaci (FdI) – è stato dato seguito alle nostre continue segnalazioni e interventi e oggi possiamo dire che si è raggiunto un obiettivo importante, primo tassello per il ripristino di una minima condizione di sicurezza in città".

Murati gli ingressi, saldati i cancelli, si aspetta la demolizione. Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di 15 mila metri cubi, che tenga conto dei requisiti tecnico costruttivi ed impiantistici contenuti nelle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. Tra le opere di urbanizzazione c’è un parcheggio ad uso pubblico all’interno del perimetro dell’area di riqualificazione, nella misura minima di 800 metri quadri; riassetto e riqualificazione complessiva di piazza Boccaccio, comprensivi del rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica sulla piazza e sulla viabilità adiacente.

Fabrizio Morviducci