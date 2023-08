Sgombero a Firenze, 62 interventi in 9 anni per ripristinare la legalità

"Ringrazio la Direzione distrettuale antimafia di Firenze, il prefetto e le forze dell’ordine per l’operazione condotta nel capoluogo toscano che ha permesso di liberare, senza criticità per l’ordine pubblico, un immobile privato, occupato abusivamente da oltre un anno da soggetti vicini ai movimenti anarchici. L’intervento di oggi, frutto di un impegno comune di tutte le Istituzioni, rappresenta un’azione concreta per il ripristino della legalità e il contrasto al grave fenomeno delle occupazioni di edifici pubblici e privati". Questa la dichiarazione rilasciata ieri dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi commentando "lo sgombero, a danno di militanti del collettivo ‘Corsica 81’, di uno stabile in via Ponte di Mezzo a Firenze, già oggetto di sequestro preventivo dell’autorità giudiziaria". Con quello di ieri, sono 62 gli sgomberi portati a termine dalle forze dell’ordine, su disposizione della Prefettura, negli ultimi nove anni. E anche il sindaco Dario Nardella è intervenuto sull’argomento. "Lo sgombero in via Ponte di Mezzo – ha detto – lo abbiamo voluto e supportato. Attendiamo la conclusione dell’operazione che fin dall’inizio sapevamo essere difficile e complessa, ma la legalità è l’unica strada per una comunità, su questo non abbiamo dubbi. Ringrazio la prefettura, le forze dell’ordine, la polizia municipale e tutti coloro che sono intervenuti in queste ore. Era un intervento atteso da tempo dagli abitanti del quartiere".

