Sgomberi e rinforzi attesi

Duecento agenti, va chiedendo ormai da mesi il sindaco Nardella. Richieste finora rimaste inascoltate anche se pochi giorni or sono, in un’intervista, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha promesso che i rinforzi arriveranno.

Anche se non sono stati specificati i numeri. Ma la situazione non è così semplice.

Alla sempre maggiore esigenze di sicurezza che proviene dai cittadini, c’è un saldo di forze dell’ordine in campo sempre negativo, secondo le sigle sindacali. E l’innesto annunciato rischia di non tramutarsi in un’implementazione della forza, ma soltanto nel mantenimento dei livelli attuali.

Che purtroppo faticano in certe situazioni, che stanno diventando sempre più esplosive e poco gestibili.

Le Cascine sono il polmone verde ma anche la pecora nera se si parla di degrado e percezione d’insicurezza. Recentemente, anche la zona della stazione di Santa Maria Novella ha dato il peggio di sè. In compenso, l’estate 2023 è stata la stagione degli sgomberi: dopo il caso Astor, una serie di situazioni a rischio sono state sanate.