Sgarbi: "Il Franchi? Non ci sono soldi"

San Siro è al sicuro, l’Artemio Franchi non si sa: così si è espresso il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi intervistato a Un Giorno da Pecora. Alla domanda dei conduttoriGeppi Cucciari e Giorgio Lauro, se la ristrutturazione dello stadio di Firenze potrà utilizzare i fondi del Pnrr, il sottosegretario ha risposto che "stavo dialogando a questo proposito col sindaco Nardella, mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: pare che abbiano ribadito che i soldi del Pnrr europeo non ci sono, quindi non so cosa faranno". Sul tema stadio il sindaco Nardella non demorde, intervistato su La7. "Posso assicurare che difenderò la mia città e lo stadio Franchi come ho difeso Palazzo Vecchio qualche settimana fa" dalla vernice e dagli attivisti di Ultima generazione, ha dichiarato Nardella.