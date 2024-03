Sfugge a un controllo e nasconde la droga sotto lo scooter. Fermato e arrestato dai carabinieri

Fermato per un controllo dai carabinieri, fugge e tenta di nascondere sotto la ruota di uno scooter un pacchetto pieno di droga: un 28 enne marocchino è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E’accaduto in via il Prato. Il giovane è stato fermato per un controllo e alla richiesta dei documenti è scappato. Durante la fuga avrebbe tentato di nascondere un involucro sotto la ruota di un motorino, parcheggiato al lato della carreggiata. È stato inseguito e bloccato dai militari che hanno recuperato anche il pacchetto, contenente cocaina, hashish e ketamina per un peso complessivo di 38 grammi circa. Perquisito, gli sono stati trovati in tasca 275 euro.