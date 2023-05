Sfregio a Milano 25 Vandalizzato il taxi di Zia Caterina

Il taxi di zia Caterina, la mitica ’Milano 25’, vandalizzato da uno o più balordi. E’ stata la stessa tassista, angelo dei bambini malati che ogni giorno accompagna alle visite con i familiari senza chiedere in cambio neanche uno spicciolo, a denunciare l’accaduto sulla sua pagina Facebook postando l’immagine del taxi imbrattato con una sostanza non ben precisata.

"Chiediamo a chiunque abbia informazioni di farci sapere chi è stato e soprattutto per quale motivazione a vandalizzare il mio primo Taxi, donatomi direttamente dal mio Stefano, che ho regalato alla città di Firenze ed è esposto al Giardino dell’ Orticultura" ha scritto Zia Caterina annotando anche il suo indirizzo mail.

In pochi minuti sono piombati sotto il post della tassista decine di messaggi di sdegno e solidarietà per un gesto riprovevole. Milano 25 è amatissima a Firenze e da qualche tempo il suo nome è conosciuto anche lontano dall’Arno. Il 25 febbraio scorso infatti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un`imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Tra loro c’era appunto anche Caterina Bellandi premiata "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure". Dopo la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista, Caterina Bellandi inizia a guidare il suo taxi trasformandolo da auto di servizio in “motore d`amore”.

E. Baldi