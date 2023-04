Sfregiata e rapinata, tre arresti "Punizione studiata per gelosia" In manette anche l’ex fidanzato

Un ex fidanzato, l’intermediario e l’esecutore materiale. Tutti residenti a Scandicci. Sono i tre arrestati per rapina aggravata in concorso, lesioni gravi e sfregio permanente della faccia subiti da Martina Mucci, 29 anni, cameriera originaria di Bagno a Ripoli, residente a Prato, dove lavora, vittima di un pestaggio mentre rincasava dal lavoro alle 2 del 21 febbraio, a Prato. Manca all’appello un quarto uomo. I tre arresti che hanno messo in subbuglio mondo delle palestre e del body building, il loro mondo, ieri pomeriggio a conclusione di due mesi di indagini tenaci. Con Emiliano Laurini, quarantenne, già partner sentimentale della Mucci (lavoravano insieme, il rapporto era iniziato a maggio 2022, litigavano in continuazione) sono finiti alla Dogaia Mattia Schininà e Kevin Mingoia. Ricostruiamo i loro ruoli secondo la squadra Mobile di Prato diretta da Alessandro Gallo e coordinata dal pm Valentina Cosci. Dunque Laurini, l’ex vendicativo: cerca chi possa punirla fuori dalla sua cerchia di amici, in modo che non si risalga a lui. Intercetta Schininà. Che trova i picchiatori: Mingoia e il ’socio’ ancora ricercato. Hanno tra i 19 e i 21 anni. Si accordano per poche centinaia d’euro. "Sicari" li definiscono gli investigatori a restituire in pieno la brutalità di cui sono accusati. Per il procuratore capo, a Prato, Giuseppe Nicolosi il movente è nella "gelosia".

Gelosia e risentimento feroci. "Così viene ideata un’azione punitiva postuma nei confronti della giovane". Laurini è un buttafuori. Ha lavorato in pratica in tutti i locali notturni di Firenze e Prato. Fisico adeguato al ruolo, giocatore di pallagrossa, appassionato di Calcio storico, pratese e fiorentino. Si lascia con Martina. Lei, che ha subito borseggi e furti, sospetta di lui: si vendica sui suoi oggetti. Martina pronta però ad accorrere "a casa sua una settimana dopo alle 5: mi diceva che voleva suicidarsi. Aveva bevuto" dice alla polizia. E poi una cosa rabbrividente: "Mi fissava il viso per un complimento. E nei momenti di aggressività: mi diceva che me lo avrebbe rovinato...".

Laurini già attenzionato: "Ci sono al vaglio altre possibili condotte violente". Ha picchiato o fatto picchiare altre ex? La Polizia sa che alcune ragazze state con lui avrebbero subito aggressioni simili. Senza denunciarle, aggiunge la Polizia, "per un malinteso senso d’amore. Strano. E paura". E gli altri due? Appassionati di pugilato, hanno preso presto una deriva pericolosa. "Le indagini hanno portato alla luce un contesto delinquenziale inquietante, protagonisti soggetti dediti a delitti violenti contro la persona. Spesso come picchiatori prezzolati, tra Prato e Firenze. E modus operandi simili a quello di febbraio".

g.sp.