Sfondano muro e cassaforte, razzìa di gioielli

Scandicci, 1 aprile 2023 – La banda del flessibile in azione a Scandicci. Il furto è stato messo a segno intorno alle 4 di ieri notte alla Ponte Vecchio Gioielli che si trova in via delle Fonti, a cavallo tra le colline e la zona industriale di Scandicci.

Sarebbero stati rubati preziosi per diverse decine di migliaia di euro, anche se non è ancora stato esattamente quantificato il valore del maltolto. Per entrare nell’ingrosso orafo, i ladri hanno sfondato uno dei muri perimetrali dalla ditta accanto. E’ stato facile anche passare inosservati visto che la strada è praticamente deserta a quell’ora. Una volta all’interno i malviventi hanno puntato subito alla prima cassaforte. L’hanno aperta usando un flessibile da taglio portatile, avrebbero tentato anche di tagliare l’acciaio di altri forzieri, ma non riuscendo, hanno deciso di tagliare la corda per evitare problemi con le forze dell’ordine. Sono stati i lavoratori a dare l’allarme ai carabinieri della compagnia di Scandicci, sul posto per le indagini, ci sono i militari della stazione di Badia a Settimo.

Sono in corso i rilievi tecnici. I militari stanno puntando anche a visionare i filmati delle telecamere dell’impianto di video controllo del comune di Scandicci e delle aziende vicine. Ma se i malviventi hanno preso come via di fuga quella delle colline (Vigliano, Bricoli o verso San Martino alla Palma) in quel caso non è stato possibile inquadrare mezzo o volti dei ladri. C’è da capire cosa sia stato esattamente portato via, ma è chiaro che l’azienda, un ingrosso orafo tra i più importanti dell’area metropolitana è da tempo nel mirino dei ladri.

In un altro caso, era il giugno 2010, furono infatti visitati dai ladri, che entrarono da una finestra e ugualmente con una smerigliatrice scassinarono più casseforti dove c’erano i preziosi lavorati destinati alla vendita. Nel 2010 il colpo fruttò ai ladri oltre 200mila euro in preziosi, il furto avvenne nel fine settimana; i ladri ebbero tutto il tempo di agire. Secondo le forze dell’ordine, allora furono in due ad agire, traendo vantaggio che 13 anni fa il laboratorio non aveva telecamere per la videosorveglianza. Oggi chiaramente i tempi sono cambiati, visto che anche l’amministrazione comunale ha installato su tutta la zona industriale tanti occhi elettronici di ultima generazione che sono un ottimo ausilio per le indagini delle forze dell’ordine. Quello che non è cambiato è il modus operandi, ossia il solito flessibile usato per accedere ai gioielli.