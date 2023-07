Sfide sui pedali: l’altro Iacchi torna a vincere

Buon sangue non mente. Ancora una volta la famiglia Iacchi di Rufina torna a far parlare di sé nel mondo del ciclismo. Stavolta è il turno del piccolo di casa, Niccolò, con la vittoria del Campionato toscano Allievi. Per lui sono arrivati gli auguri anche dal sindaco Maida. Classe 2007, Niccolò Iacchi domenica scorsa è stato protagonista della bella volata che ha portato al successo il Team pistoiese Franco Ballerini. "E’ stata una liberazione perché erano due anni che non vincevo. Non me l’aspettavo, ma me la sentivo perché la cercavo da tempo", raconta. "Tanti i sacrifici che ho dovuto fare. E’ da quest’inverno che mi allenavo e, nonostante fossi sempre avanti, il risultato non arrivava. Questa vittoria ripaga gli sforzi di preparazione e le zero serate con gli amici", continua. Quella per le due ruote è una passione tramandata in famiglia di generazione in generazione. "Mio nonno andava in bici, mio padre pure e mio fratello Alessandro sta portando avanti la carriera", spiega. Un’altra importante sfida lo aspetta domenica alle 14.30 quando gareggerà a Darfo Boario Terme per i campionati italiani. "Cercherò di difendere i colori della Toscana, farò del mio meglio".