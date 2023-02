Sfidare la sorte con l’Elettrice Palatina

Roberto

Si celebra oggi il 280esimo anniversario dalla morte di Anna Maria Luisa de’ Medici chiamata anche Elettrice Palatina, l’ultima discendente della grande famiglia fiorentina che con lungimiranza e grande amore verso Firenze decise di intervenire mediante il “Patto di Famiglia”, stipulato con i Lorena il 31 ottobre 1737 e legare per sempre tutto il patrimonio culturale e le importanti collezioni della famiglia Medici alla città. Un patto d’amore tra la Principessa e Firenze che ha permesso alla nostra città di essere una delle città più amate nel mondo e unica nel suo genere. In occasione dell’anniversario, visite gratuite per tutti in molti musei perché “ogni grande opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per il futuro, per l’eternità”. Numeri da giocare per tre estrazioni: 18, 3, 45.

