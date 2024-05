Sfalcio ridotto. Vince la natura

Per la prima volta, anche il Comune di Fiesole sperimenta lo "sfalcio ridotto". Accade al campone di Borgunto, dove un parte del giardino pubblico è stata esclusa dal taglio dei giardinieri del Comune per permettere alle "erbacce" come tarassaco, malva o trifoglio, di continuare a crescere naturalmente, per attrarre gli insetti impollinatori. Come precisato dalla cartellonistica in loco, l’intervento mira infatti a conservare la biodiversità e consente alle piante di completare il ciclo vitale. Di conseguenza viene rispettato anche l’habitat degli insetti, api in primis. Inoltre si tratta di piante che aumentano la sostanza organica del terreno, lo mantengono poroso e facilitano la penetrazione dell’acqua, abbassando così la temperatura dell’area.

D.G.