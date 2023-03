Sezione giornalismo Scuola secondaria di primo grado Barsanti-Firenze

Negli ultimi anni è sempre più evidente come tra crescita economica e inquinamento c’è uno stretto rapporto. Uno studio degli ultimi anni ha rivelato un aumento della produzione di rifiuti, tanto che se si continua così, nel mondo nel 2050, i rifiuti saranno pari a 3,88 miliardi di tonnellate rispetto ai 2,24 miliardi del 2020. Dal momento che non possiamo fermare la crescita economica e sociale, dobbiamo trovare altre vie e strategie per salvare il nostro pianeta. Per garantire un mondo sano e bello alle generazioni future è fondamentale costruire sistemi di gestione dei rifiuti più resilienti per garantire alle comunità sicurezza e salute. Inoltre, dobbiamo ridurre il nostro impatto ambientale e perseguire approcci sostenibili come l’economia circolare. A questo riguardo, la raccolta differenziata è molto utile per l’ambiente perché ci permette di diminuire il numero di rifiuti e di svolgere attività di riciclaggio e di riutilizzo. I rifiuti, infatti, se divisi in modo corretto in base alla loro composizione, possono essere riciclati e riutilizzati così da avere una nuova vita. Accade loro una vera metamorfosi: distrutti e trasformati in nuovi oggetti pronti per essere di nuovo utilizzati. Questo, inoltre, permette di diminuire l’inquinamento perché utilizzando materie di scarto si consuma meno energia e si salvaguardano le risorse del Pianeta. Attualmente, è possibile riciclare una grande varietà di materiali, come ad esempio la carta, il vetro, la plastica e le lattine. Ancora oggi, però, sono tanti gli errori che si commettono quando si fa la differenziata. Piccoli errori certo, ma se non si commettessero, ne deriverebbe un decisivo miglioramento della qualità della raccolta, a tutto vantaggio dell’ambiente. Per questo è molto importante non sottovalutare anche i piccoli gesti che possono fare la differenza.

L'economia circolare è strettamente legata a tutto ciò alla raccolta ed è un'alleata strategica per lo sviluppo sostenibile. Con essa, infatti, si intende un'economia che ha la capacità di rigenerarsi da sola utilizzando risorse rinnovabili o riciclando materiali. Sembra un concetto difficile, ma si può capire attraverso un esempio che possiamo vedere tutti i giorni nelle nostre case. Quando, infatti, utilizziamo gli avanzi invece di buttarli, possiamo dire di aver compiuto un atto di economia circolare. Concludendo, possiamo dire che i nostri piccoli gesti quotidiani, compiuti spesso con distrazione, possono in realtà fare la differenza per la nostra vita e quella del nostro Pianeta.