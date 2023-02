"Settimello, 100mila euro al vento" E la causa degli odori resta ignota

Centomila euro buttati al vento ma i cattivi odori e i disagi rimangono. Dura la polemica di Sinistra per Calenzano all’indomani dei risultati diffusi dal Comune delle cinque attività di monitoraggio messe in atto, nella frazione di Settimello, per individuare la causa delle maleodoranze, non ancora trovata: "I progetti attuati dal 2019 – si legge in una nota – sono costati 107mila euro. Arpat tutti gli anni pubblica un annuario dei dati ambientali toscani, elaborati dalle centraline della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e relativi alle sostanze monitorate. Questi dati, gratuiti, fotografano la medesima situazione ambientale rilevata dai progetti finanziati dal Comune. Da tempo avevamo affermato che incaricare soggetti terzi per ulteriori e costose indagini non avrebbe risolto il problema, in quanto i risultati non potevano dare un dato differente da quello già elaborato, conosciuto e presentato da Arpat".

Sinistra per Calenzano ribadisce anche di avere chiesto, più di due anni fa, "l’attivazione di un presidio fisso di Arpat prontamente operativo già alle prime segnalazioni odorigene e di diffusione di polveri, che potesse arrivare tempestivamente alla sorgente e mettere in atto i conseguenti controlli ambientali" e "un progetto per la piantumazione di alberi nella zona di Settimello interessata dalla problematica, sia su aree pubbliche che su aree di frangia di Società Autostrade, per creare un filtro e delle barriere a verde per l’abbattimento delle polveri".

S.N.