Settimana di cantieri. Disagi, code e proteste

SCANDICCI

Viabilità, sarà un inizio settimana un po’ movimentato. L’amministrazione ha comunicato l’avvio di tutta una serie di lavori che porteranno non pochi problemi agli automobilisti e al traffico nella zona industriale. Vediamo quali sono i principali.

Da domani a venerdì in orario 8-18 sono previste chiusure in via San Martino alla Palma per permettere l’intervento di riqualificazione della strada con nuovo asfalto; i lavori saranno effettuati per lotti separati in due tratti tra via di Legnaia e Rinaldi, con l’avanzamento del cantiere che seguirà il procedere degli interventi. Si pensa anche a istituire senso unico alternato nei casi in cui l’ampiezza della sede stradale libera dal cantiere lo permetta.

Martedì dalle 8 alle 17 chiusura di via Pisana nel tratto del sottopasso dell’autostrada A1 a Casellina; il divieto di transito è stato istituito per permettere un intervento di rialzamento di un chiusino sulla carreggiata.

Mercoledì e giovedì chiusura dell’accesso a via Amendola da via di Scandicci in orario 9-17. Il divieto di transito permetterà i lavori per il passaggio della rete gas attraverso l’incrocio, a carico di Centria reti gas. Via Amendola resterà regolarmente percorribile a partire dall’incrocio con via Gobetti.

Sono molti i cantieri aperti in contemporanea sul territorio. A complicare la fluidità del traffico non solo quelli che ormai vanno avanti da mesi mesi ma gli inevitabili interventi di manutenzione che ti settimanalmente vengono programmati sul territorio.

Anche in collina non mancano le difficoltà soprattutto nella zona di via delle Fonti dove si sono accavallati i lavori di posa della fibra ottica con quelli del nuovo asfalto.

Non sono mancate in queste settimane le proteste dei residenti proprio per una situazione che stenta a normalizzarsi.

Fabrizio Morviducci