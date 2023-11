Sette pulmini pieni di aiuti. Il cuore dei tifosi bolognesi

Nella seconda domenica dopo l’alluvione, è la solidarietà ad andare in gol. La mattina, davanti al Comune, dove i tifosi del Bologna (squadra che nel pomeriggio ha affrontato la Fiorentina), sono arrivati con sette pulmini carichi di beni di prima necessità: alimentari, prodotti per la pulizia della casa, pannolini, farmaci, pale e tanto altro. Il pomeriggio al Franchi, con una raccolta fondi organizzata dagli ultras della curva Fiesole una parte della quale è andata alla Misericordia di Campi, presente con una trentina di volontari che hanno affiancato gli stessi ultras ai vari ingressi del Franchi. L’alluvione insomma è più forte di ogni rivalità calcistica e innesca gesti che fanno sparire ogni rivalità calcistica. Durante la partita poi ognuno ha tifato per la propria squadra e non sono mancati gli sfottò. L’iniziativa dei tifosi bolognesi ha raccolto aiuti dalla curva rossoblù e dal Coordinamento dei Bologna club ed è stata promossa dall’associazione "I ragazzi di via Angiolinà" di Sant’Agata sul Santerno con il Bologna Club Medicina Rossoblù.

A Campi hanno consegnato tutto all’amministrazione comunale che poi distribuirà gli aiuti nei vari punti di raccolta. Aiuti che arrivano anche dalle aziende emiliane: una di Sant’Agata, a sua volta alluvionata, da sola ha dato merce per 4.500 euro di valore. "Anche noi abbiamo avuto l’alluvione e sappiamo quale è la situazione, per questo ci siamo attivati subito - spiega Nicola Botta de ’I Ragazzi di via Angiolinà’ -, ci sono partite più importanti di quelle che si giocano sui campi di calcio, questa è una di quelle. A Campi portiamo un abbraccio, un po’ di assistenza e la nostra esperienza, i tifosi del Bologna anche questa volta hanno dimostrato il loro cuore".