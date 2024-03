Sette mesi di lavori per la rete idrica. Viabilità ridotta in una zona cruciale

di Pier Francesco Nesti

Sette mesi di lavori in via dei Confini per il rinnovo della rete idrica. Ma anche sette mesi che si preannunciano complicati per cittadini e automobilisti. Quello partito da un paio di settimane è un intervento che si è reso possibile grazie ai finanziamenti Pnrr, per un importo complessivo di un milione di euro, che porterà un acquedotto tutto nuovo. Con la viabilità nella zona, una strada comunque cruciale, nella zona di Capalle, per spostarsi da e verso Prato, che sarà ‘rimodulata’ con un senso unico alternato regolato da semaforo. "Si tratta – dicono da Publiacqua - di un intervento necessario per sostituire una condotta ormai datata e che negli ultimi anni ha più volte presentato criticità e provocato disagi per i cittadini". Partito a gennaio, è destinato a concludersi nel mese di luglio, con un avanzamento dei lavori, sempre secondo Publiacqua, attestato in questo momento al 30 per cento. "A Campi – dice Nicola Perini, presidente di Publiacqua - i finanziamenti europei ci consentono di attuare un intervento atteso dai cittadini e dall’amministrazione comunale. Tutto questo, con una ricaduta positiva anche per l’ambiente visto che un effetto importante del lavoro sarà la riduzione delle perdite e dei conseguenti disagi ai residenti". Tornando invece alla spinosa questione della viabilità, in una zona già congestionata di suo, i lavori riguardano il tratto di via dei Confini che va dall’incrocio con la rotatoria di viale Narciso Parigi fino all’incrocio con via della Colonna, circa 600 metri. In particolare il rifacimento degli allacci idrici a servizio di abitazioni e esercizi commerciali (un’ottantina). Con ricadute, e non potrebbe essere diversamente, a causa del traffico, sulle altre strade della zona: via della Colonna, via Don Maglioni, via Volta, Piazza Palmiro Togliatti, via Giotto e via Parigi. A provare a tranquillizzare i cittadini – ma soprattutto gli automobilisti – ci prova il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri: "Comprendiamo e ci scusiamo per i disagi arrecati, ma quello che Publiacqua sta effettuando è un intervento importante e finalizzato a risolvere un problema annoso legato alla messa in sicurezza e al miglioramento del servizio idrico della zona. Mi preme sottolineare che questi lavori sono inoltre necessari per prevenire interventi futuri dovuti a rotture e conseguenti chiusure per i lavori di ripristino".