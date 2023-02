Settant’anni insieme "Mi fa ancora battere il cuore"

Enzo e Liliana. Liliana e Enzo. Così per settant’anni e ancora non bastano. Perchè l’amore, quello vero, non ha età. Enzo Fontani, classe 1930 e Liliana Bavecchi, un anno più giovane, lo sanno bene. Hanno cominciato a 16 anni con il rumore della guerra che ancora rimbombava. "Si viveva in campagna, vicino Dicomano – e ci si incontrava alla chiesa di Frascole, dove c’era anche la scuola elementare, e poi le processioni, i canti tutti insieme e a maggio le passeggiate. Bastava per essere felici". Anche se i brutti ricordi non mancavano. "I tedeschi ci misero tutti al muro eravamo tre famiglie e abitavamo tutte nello stesso casolare, io non avevo 11 anni e me lo ricordo bene. Che spavento! Ci buttarono all’aria la casa, ammazzarono le bestie e poi finalmente ci liberarono. Cercavano i partigiani. Dopo qualche giorno tornarono e presero il mio babbo e per due mesi non è tornato". Liliana racconta e ancora si arrabbia.

Poi però lentamente era tornata la normalità e quelle corse felici nei prati del Mugello. "Una sera con gli amici c’eravano allontanati troppo da casa – spiega Liliana – così io dissi: vo’ via, sennò i miei si arrabbiano. C’erano anche altri ragazzi, anche più bellocci di lui e più grandi che già mi facevano la corte, ma quella volta lui fu il più veloce e mi disse: “Liliana posso venire ad accompagnarti?“. Io dissi di sì e da lì è cominciato. Non ci siamo più lasciati". Sorride Liliana e guarda Enzo con l’amore che non è mai mancato. "Anche adesso sa, anche adesso gli voglio più bene di sempre. Sono innamorata del mio marito. Certo ora si cammina tutti e due con il bastone e ci sono acciacchi e problemi da affrontare. Ma ci sono le mie figlie a sostenermi. Patrizia e Barbara".

Liliana, ma è davvero stato tutto sempre bello? "All’inizio avevamo pochi soldi – sospira – i migliori anni li abbiamo passati tribolando un po’ di miseria. Ma nel novembre ’53 ci siamo sposati nella chiesina di Frascole e nel ’54 è arrivata la nostra prima figlia, Patrizia. La Barbara è arrivata 15 anni dopo. S’era fatto una girata sulla Costa Amalfitana e così è nata lei. Avevo 37 anni e mi sentivo tanto vecchia".

Una vita piena: prima contadini, poi l’arrivo in città nel ’55, vicino a piazza Santa Croce dove Enzo lavorava per un grossista di carta e cancelleria e Liliana nell’ambulatorio di un professore.

E la ricetta? Qual è la ricetta per far durare un amore? "Ci vuole tolleranza, ci vuole pazienza via. E bisogna collaborare". Liliana ma chi è il più paziente fra voi due? La risata stavolta arriva dal profondo: "Ora è più calmo lui. Io mi arrabbio per le tante cose da fare, perché ho paura di non farcela".

Oggi per Liliana e Enzo la festa in Palazzo Vecchio con le figlie al loro fianco, ma stanno già lavorando a un’altra festa con i nipoti (Sara, Duccio e Giada) e i bisnipoti (Cosimo e Giulia) e gli amici.

"Auguro a tutti – è il saluto di Liliana – che possano avere una bella famiglia, come la mia. Fatta d’amore".

Paola Fichera