Sesto Fiorentino, incendio in un condominio: edificio evacuato

Vigili del fuoco (foto di repertorio)

Firenze, 17 febbraio 2023 – Paura in serata a Sesto Fiorentino, dove un incendio è scoppiato in un condominio di via Carlo Cattaneo. Il rogo è partito dai contatori dell’energia elettrica nel vano scale del palazzo e si è diffuso velocemente nell’edificio.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre e un’autoscala, sono intervenuti intorno alle ore 22:40. L’edificio è stato evacuato ed è stata portata all’esterno anche una persona disabile.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. È stato infine richiesto l’intervento dei tecnici Enel per il ripristino delle varie utenze.