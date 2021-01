Sesto Fiorentino (Firenze), 9 gennaio 2020 - Scoperto dai carabinieri forestali un terreno a destinazione agricola a Sesto Fiorentino ( Firenze), all'interno del 'Parco della Piana', trasformato in una discarica abusiva di circa 400 metri quadrati dove erano stati interrati calcinacci e altro materiale da demolizione. Sempre nell'area erano state realizzate tre strutture abusive. Denunciate le proprietarie del terreno, tre donne di origine nordafricana, e il marito di una di esse. Le accuse sono quelle di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi, realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso a costruire e cambio di destinazione d'uso di un terreno agricolo.

